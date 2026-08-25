Как изменится система обязательного страхования в Казахстане

В Казахстане готовят масштабную реформу страхового сектора, которая напрямую затронет владельцев недвижимости, автовладельцев и путешественников. Проект программы развития рынка до 2030 года, разработанный АРРФР РК, призван сделать финансовую защиту прозрачной, а расчёт стоимости полисов - индивидуальным.

Персональный ценник вместо единого тарифа

Сейчас в стране действуют 8 обязательных и 10 вменённых видов страхования с абсолютно разными правилами оформления. Регулятор объединит их в понятную систему: базовые гарантии закрепят в законе, а гибкие параметры будут оперативно менять подзаконными актами.

Главное изменение для кошелька граждан - переход к риск-ориентированным тарифам. Страховые компании больше не будут продавать полисы по фиксированной для всех цене. Стоимость начнёт зависеть от аккуратности и персонального уровня риска клиента внутри официального тарифного коридора.

Финансовый щит от землетрясений и паводков

Самым важным новшеством станет обязательное страхование жилья от главных природных угроз - паводков, землетрясений и лесных пожаров. При повреждении или утрате дома собственникам не придётся восстанавливать имущество за свой счёт или рассчитывать только на государственные дотации.

Собственники квартир и частных домов получат чётко прописанный механизм компенсации. В случае стихийного бедствия страховая выплата станет гарантированной финансовой подушкой.

Полисы для туристов и защита от лишних трат

Отдельный блок реформы касается въездного туризма: иностранных гостей обяжут иметь медицинскую страховку на случай экстренной помощи или репатриации. Наличие полиса будут проверять автоматически через цифровые базы данных без бумажных справок.

При этом регулятор обещает не вводить новые обязательные платежи без предварительных расчётов. Каждый новый вид страховки перед запуском проверят на финансовую доступность, чтобы не создавать лишней нагрузки на граждан и бизнес.

