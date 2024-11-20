Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре

В этом месяце особое внимание уделяется Дню Независимости, который является основным государственным праздником декабря и отмечается 16 декабря. В 2024 году эта дата выпадает на понедельник, и, как обычно, она будет выходным днём.

Декабрь – последний месяц года и казахстанцам он принесет десять выходных дней, включая праздничные.

В этом месяце особое внимание уделяется Дню Независимости, который является основным государственным праздником и отмечается 16 декабря. В 2024 году эта дата выпадает на понедельник, и, как обычно, она будет выходным днем.

Для граждан, работающих по пятидневной рабочей неделе, отдых продлится три дня подряд — с субботы, 14 декабря по понедельник, 16 декабря.

Для работников с шестидневной рабочей неделей 14 декабря (суббота) останется рабочим днём, а выходными будут воскресенье, 15 декабря, и понедельник, 16 декабря.

После Дня Независимости в декабре будет меньше выходных. Так, 31 декабря, которое в 2024 году приходится на вторник, остается обычным рабочим днем. В Казахстане также будет отмечаться традиционный Новый год, но официальные выходные по этому случаю начнутся уже в январе. Казахстанцы будут отдыхать 1 и 2 января в связи с празднованием Нового года. 3 января будет рабочим днем, а выходные снова наступят 4 и 5 января. Рождество, которое приходится на 7 января (вторник), также станет дополнительным выходным днем.

Отметим, День первого президента Казахстана, который отмечался 1 декабря, лишен статуса государственного праздника, поэтому не является выходным днем.