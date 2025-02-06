Как казахстанские курсанты разбивают учебные машины в автоЦОНах

В госкорпорации «Правительство для граждан» показали реальные кадры с практических экзаменов. На кадрах автомобили, которые разбили курсанты.

Некоторые кандидаты в водители сбивают дорожные знаки, совершают столкновения с препятствиями, врезаются в здания и даже разбивают автомобили. В госкорпорации призвали казахстанцев честно сдавать экзамены.