Как казахстанцы отдохнут в декабре

10 дней отдохнут жители страны в последний месяц года. Иллюстративное фото из архива "МГ" С этого года День Первого президента исключили из числа государственных праздников. А День Независимости отметят только один день, 16 декабря. Поэтому казахстанцы в декабре: при пятидневной рабочей неделе - 16, 17, 18 (пятница, суббота и воскресенье) декабря будут отдыхать, при шестидневной рабочей неделе - 16 - выходной, 17 декабря - рабочий день, 18 декабря - выходной. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.