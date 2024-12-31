Как не опьянеть на новогоднем празднике и что делать, если уже перепил

Директор областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров отметил, что на сегодняшний день много внимания уделяется культуре употребления спиртных напитков, определены нормы употребления для мужчин и женщин.

По его словам, потребление алкоголя измеряется в условных единицах — стандартной дозе алкоголя, равной 10 грамм чистого спирта (25 граммам 40%-й водки, 100 граммам 9–11%-го сухого вина или 200 граммам 3–5%-го пива). Лимит ежедневного потребления алкоголя составляет не более двух стандартных доз для женщин и не более трех — для мужчин.

— В идеале, конечно, лучше совсем отказаться употребления алкоголя. Но в Новый год традицией является под бой курантов открыть бутылку шампанского и выпить бокал игристого вина, — говорит он.

Серик Орынбасаров пояснил, что в случае чрезмерного употребления спиртных напитков возникает тяжелое алкогольное опьянение. Организм может отреагировать по-разному. Чаще возникает тошнота, рвота.

— В таких случаях нужно промыть желудок: дать достаточное количество чистой воды, вызвать рвоту, дать активированный уголь или другой сорбент. Если же рвота многократная, ещё и сопровождается признаками токсического панкреатита, болями в животе, здесь самолечение недопустимо, нужно обратиться за медицинской помощью – вызвать «103» или самостоятельно поехать в стационар, — дополнил директор станции скорой помощи.

Также спикер рассказал о хитростях, которые помогут не опьянеть после употребления алкоголя.