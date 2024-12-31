Подростка не стали наказывать за ДТП в Атырау

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрел дело о возмещении ущерба после ДТП. Авария произошла в Атырау на перекрестке, где столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и мопед Samurai, которым управлял подросток. В результате ДТП владелец автомобиля понес материальный ущерб и потребовал взыскать с законного представителя несовершеннолетнего 790 014 тенге.

Стороны смогли договориться в ходе примирительных процедур. Было подписано медиативное соглашение, по которому представитель подростка выплатил 600 000 тенге, а пострадавший отказался от оставшейся суммы.

Суд утвердил соглашение, дело закрыли. Решение вступило в силу.