Стоит ли садиться за руль 1 января и что делать, если вас остановила полиция

После новогоднего застолья многим хочется продолжить праздник: съездить в гости, покататься с горки или просто прогуляться. Но перед тем как садиться за руль, подумайте — полностью ли вы восстановились? Даже после крепкого сна алкоголь может остаться в организме.

После новогоднего застолья многим хочется продолжить праздник: съездить в гости, покататься с горки или просто прогуляться. Но перед тем как садиться за руль, подумайте — полностью ли вы восстановились? Даже после крепкого сна алкоголь может остаться в организме. Эксперты Kolesa.kz рассказали, на что стоит обратить внимание.

Есть ли в Казахстане допустимые промилле?

Термина «допустимые промилле» не существует. До 2020 года алкотестеры позволяли отклонения до 0,5 промилле, но эту норму убрали. Теперь любое превышение нуля может стать причиной для разбирательства с полицией. Даже минимальные показания алкотестера не всегда означают, что вы пьяны, но это нужно будет доказать. А разбирательства точно испортят праздник.

Что делать, если вас остановила полиция?

Если вы решили ехать за рулём 1 января, будьте готовы к проверке. Вот основные правила, которые нужно помнить:

Не отказывайтесь от проверки. За это грозит 15 суток ареста и лишение прав на 8 лет.

Освидетельствование должно быть в присутствии понятых или записано на видео. Вы тоже можете записывать процесс, но предупредите полицейских.

Алкотестер должен быть сертифицированным. В Казахстане это устройства Dräger (модели 6000, 7000, 5820). Другие тестеры использовать нельзя.

Используйте одноразовый мундштук. Полицейские обязаны предлагать его из запечатанной упаковки.

Алкотестер должен проходить ежегодную поверку. Срок действия сертификата можно проверить.

Алкотестеры иногда реагируют на сигареты, лекарства, квас или кисломолочные продукты. Но запах алкоголя или показания прибора сами по себе не являются доказательством опьянения. Решение о том, пьян ли водитель, выносят медики после комплексного обследования. Если вы не согласны с результатами, требуйте направление в медучреждение. Укажите нарушения в протоколе.

Как проверяют трезвость?

Врач оценивает внешний вид, речь, поведение, пульс, давление, реакцию зрачков, походку и другие признаки.

Используются лабораторные тестеры для анализа воздуха.

При необходимости проводят анализ крови или мочи.

Результаты могут быть следующими:

Трезв.

Есть следы употребления алкоголя, но признаков опьянения нет (штраф не назначается).

Алкогольное опьянение.

Наркотическое или токсическое опьянение.

Если вы не согласны с заключением, у вас есть 2 часа, чтобы пройти повторную экспертизу в государственном медучреждении. Садиться за руль после праздника — не лучшая идея. Даже если вы чувствуете себя нормально, последствия могут быть серьёзными: штрафы, лишение прав или долгие разбирательства. Лучше пересесть на такси и сохранить праздничное настроение.