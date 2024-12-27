Системы контроля скорости установили на трассах ЗКО

Для контроля скорости на наиболее аварийных участках автодорог установили 6 автоматических систем «Аркан».

Как рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП ЗКО Олжас Ибрайымов, для контроля скорости на наиболее аварийных участках автодорог установили 6 автоматических систем «Аркан».

Четыре таких комплекса установили на автодороге Уральск — Атырау:

на 209 км в районе посёлка Акбулак;

на 140 км в районе посёлка Мойылды;

в посёлке Бударино Акжайыкского района;

на 72 км в районе поворота на Кировское водохранилище района Байтерек.

Один комплекс установили на автодороге Уральск — Таскала вблизи поворота на посёлок Переметное и один на автодороге Самара — Шымкент в районе остановки «Птицефабрика».

Спикер отметил, что места контролируемые данными системами, не будут обозначены информационно-указательными знаками 5.42 «Фотовидеофиксация», что разрешается правилами дорожного движения Республики Казахстан.