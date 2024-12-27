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Происшествия Социум

Системы контроля скорости установили на трассах ЗКО

Для контроля скорости на наиболее аварийных участках автодорог установили 6 автоматических систем «Аркан».
Кристина Кобина
Системы контроля скорости установили на трассах ЗКО

Как рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП ЗКО Олжас Ибрайымов, для контроля скорости на наиболее аварийных участках автодорог установили 6 автоматических систем «Аркан».

Четыре таких комплекса установили на автодороге Уральск — Атырау:

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  • на 209 км в районе посёлка Акбулак;
  • на 140 км в районе посёлка Мойылды;
  • в посёлке Бударино Акжайыкского района;
  • на 72 км в районе поворота на Кировское водохранилище района Байтерек.

Один комплекс установили на автодороге Уральск — Таскала вблизи поворота на посёлок Переметное и один на автодороге Самара — Шымкент в районе остановки «Птицефабрика». 

Спикер отметил, что места контролируемые данными системами, не будут обозначены информационно-указательными знаками 5.42 «Фотовидеофиксация», что разрешается правилами дорожного движения Республики Казахстан.

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