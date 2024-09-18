Министерство внутренних дел РК предлагает награждать активных граждан за содействие в борьбе с правонарушениями.

За видео с нарушениями ПДД казахстанцев предложили награждать процентом от штрафа

Министерство внутренних дел РК предлагает награждать активных граждан за содействие в борьбе с правонарушениями. Об этом говорится в законопроекте «О профилактике правонарушений», представленном на публичное обсуждение. Документ находится на публичном обсуждении до 8 октября.

— Принятие закона позволит выстроить новую систему профилактики, направленную на раннюю превенцию, что приведет к повышению безопасности граждан. К вопросам профилактики правонарушений вовлекут общественность, государственные органы и различные организации, — говорится в законопроекте.

Награждать долей от суммы штрафа предложили тех, кто отправит в полицию видеозапись административного правонарушения. В качестве альтернативы акиматы могут предоставить указанным гражданам различные льготы. Например, это может быть бесплатный проезд в общественном транспорте или бесплатная парковка.