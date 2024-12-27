Россия должна извиниться за авиакатастрофу в Актау - депутат Азербайджана

Источник в правительстве Азербайджана сообщил Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах. Авария, произошедшая с воздушным судном в Актау 25 декабря, была вызвана российской ракетой класса «земля-воздух»

Источник в правительстве Азербайджана сообщил Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах. Авария, произошедшая с воздушным судном в Актау 25 декабря, была вызвана российской ракетой класса «земля-воздух», передает DW.

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, был поврежден ракетой в момент активности беспилотников над Чечней. Как сообщает источник, ракета была выпущена в это время, и ее осколки взорвались рядом с самолетом, повредив его обшивку и поразив пассажиров и членов экипажа. Также по данным источника в правительстве Азербайджана, самолет направили через Каспийское море в сторону Актау. Кроме того, на этом участке пути были заглушены системы GPS-навигации самолета.

Известно, что 25 декабря власти Чечни сообщили о сбитых над Грозным беспилотниках. Очевидцы утверждали, что слышали не менее 4-5 взрывов в районе базы 2-го спецполка МВД имени Ахмата Кадырова.

«Российская сторона должна принести извинения»

Тем временем депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что российская сторона должна принести извинения за атаку на азербайджанский гражданский самолет с использованием средств ПВО.

- Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно, - сказал Мусабеков.

По словам депутата, в России пытаются скрыть следы инцидента через медиа. Однако, по его мнению, российская сторона должна поступить адекватно ситуации и официально извиниться за атаку.

- Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость, - отметил депутат.

Он напомнил, что, когда в ходе 44-дневной войны 2020 года был сбит российский военный вертолет, азербайджанская сторона принесла извинения, заявила, что виновные будут привлечены к ответственности, а также выплатила компенсации.

- Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности, - заключил Мусабеков.

Напомним, самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств СНГ выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Актау и сообщил об отправке самолета с медперсоналом. В МЧС Казахстана назвали имена погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев.

Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге).