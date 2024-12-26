Нужна ли наклейка «Шипы» на авто и как выбрать б/у шипованные шины

Многие водители помнят наклейку «Шипы», но сегодня её можно увидеть только на старых машинах. А нужна ли она сейчас? Tengri Auto разобрался в этом вопросе.

Многие водители помнят наклейку «Шипы», но сегодня её можно увидеть только на старых машинах. А нужна ли она сейчас? Tengri Auto разобрался в этом вопросе.

По информации департамента полиции Алматы, наклейка «Шипы» больше не обязательна.

— Согласно приказу МВД РК №534 от 30 июня 2023 года, основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации пункт 9 на транспортных средствах устанавливаются опознавательные знаки. Знак «Шипы» - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в котором вписана буква «Ш» черного цвета сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины устанавливаются по желанию водителя , — сообщила пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Кому подойдут шипованные шины?

Шипованные шины особенно удобны для водителей, живущих за городом. На дорогах, где нет асфальта или плохая уборка снега, они работают лучше, чем «липучки».

— Шипы актуальны в северных регионах или местах с плохой очисткой дорог. В больших городах с хорошей уборкой они не так нужны. Шипованные шины лучше тормозят на льду и иногда на снегу, но на чистом асфальте могут создавать проблемы, — отметил эксперт Александр Шаргородский.

Как выбрать Б\У шипованную резину?

Если вы решили купить подержанные шины, обратите внимание на:

количество оставшихся шипов;

изношенность протектора;

год выпуска (чем новее, тем лучше).

Эксперты советуют не ездить на шипованных шинах при температуре выше +5 градусов и избегать движения по чистому асфальту, чтобы шипы не выпадали.

Напомним, что с 1 декабря все водители в Казахстане обязаны использовать зимнюю резину. Нарушение этого правила грозит штрафом в 5 МРП — 18 460 тенге.