Внеплановую ревизию самолетов и аэропортов проведут в Казахстане

Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые обследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме.

Премьер-министру Олжасу Бектенову доложили о работе правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи Актау.

Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые обследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме.

Также по линии санавиации из Астаны прибыли специалисты из Национального центра экстренной медицины и ведущих республиканских центров. Помимо казахстанских специалистов также прибыл спецборт МЧС РФ и бригада санавиации Азербайджана. Прибывают родственники пострадавших и погибших, им оказывается необходимое содействие акиматом области по трансферту, размещению и питанию. Работают бригады психологов.

- В первую очередь выражаю соболезнование родным и близким погибших. Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний, - сообщил Бектенов.

Он также подчеркнул, что в целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных госорганов.

- Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем, - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 69 пассажиров и 5 членов экипажа, говорится в сообщении «Казаэронавигации».

При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана, 3 из Кыргызстана. На место крушения прибыл аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Глава региона заверил, что все принимаемые меры будут на его личном контроле.

Постановлением правительства создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств СНГ выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Актау и сообщил об отправке самолета с медперсоналом. Названы имена погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев.