Как оформить сделку без нотариуса и сэкономить больше 50 тысяч тенге

На оформлении сделки с недвижимостью можно сэкономить больше 50 тысяч тенге. Для этого в некоторых случаях достаточно обойтись без нотариуса и оформить договор через ЦОН. Но тогда документы придётся проверять самим. На krisha.kz рассказали, как проходит такая сделка, сколько она стоит и где нужно быть особенно внимательным.

Как оформить сделку без нотариуса

Для обычной сделки купли-продажи квартиры, дома, дачи или другой недвижимости нотариальное удостоверение договора не обязательно.

Можно обратиться в ЦОН и оформить сделку там.

Есть два варианта:

прийти со своим готовым договором купли-продажи;

попросить сотрудника ЦОНа составить договор. В этом случае нужно будет заплатить 8500 тенге.

Как проходит сделка в ЦОНе

1. Составьте договор. Договор можно подготовить самостоятельно. В нём должны быть данные продавца и покупателя, характеристики недвижимости и условия сделки.

Обязательно проверьте:

Ф. И. О., ИИН и данные удостоверений личности;

адрес, площадь и кадастровый номер недвижимости;

стоимость объекта - указывайте реальную сумму;

порядок и сроки расчёта;

дату освобождения жилья и передачи ключей;

что из мебели и техники остаётся покупателю.

Все данные в договоре должны точно совпадать с документами на недвижимость. Важно: если был задаток, его сумму и остаток платежа также пропишите в договоре.

2. Придите в ЦОН.

Продавец и покупатель должны явиться лично в ЦОН по месту нахождения недвижимости. Сотрудник ЦОНа проверит подписи и данные сторон, сверит их с документами. Если всё в порядке, заверит договор.

С собой нужно взять:

документы на недвижимость (правоустанавливающий документ, техпаспорт, госакт (если покупаете участок или дом с участком);

удостоверения личности сторон.

Если продавец или покупатель состоит в браке, потребуется согласие супруга. Его можно оформить у нотариуса или онлайн через приложение eGov Mobile. Госпошлина - 1,5 МРП, в 2026 году это 6488 тенге.

3. Зарегистрируйте право собственности. На регистрацию договор отдаёт сотрудник ЦОНа. Госпошлина за регистрацию права собственности на квартиру в 2026 году около 1300 тенге.

Сколько стоит сделка без нотариуса

Если договор вы подготовили сами, сделка без нотариуса обойдётся примерно в 1300 тенге. Если договор составит специалист ЦОНа, общая сумма будет около 10 000 тенге. А если потребуется согласие супруга - около 16 000 тенге. У нотариуса стандартное удостоверение договора в 2026 году стоит 51 900 тенге (12 МРП), плюс 1300 тенге за регистрацию права. Итого сделка у нотариуса обойдётся более чем в 53 100 тенге, а с согласием супруга - около 60 000 тенге.