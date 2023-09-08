Как отмечали День города в Уральске

В городе прошли выставки, ярмарки, мини-концерты, спортивные мероприятия и главный концерт на площади Первого президента.

Празднества начались в сквере Жубана Молдагалиева с концертной программы, в которой приняли участие дети школ областного центра.

Дети показали свои таланты: они играли на музыкальных инструментах, исполняли песни и танцевали. Они представили свои рисунки о родном городе.

На аллеях можно было познакомиться с 18 макетами исторических зданий. Учителя технологии, графики, изобразительного искусства и черчения за два месяца своими руками из ПВХ изготовили дом Ванюшиных, ротонду, музей С.Гумарова, краеведческий музей, мечети, школу Жангир хана и другие.



Концерт завершился танцем «Камажай» в исполнении 100 юных танцовщиц.



На тротуаре перед филармонией им. Г.Курмангалиева были выставлены картины членов Союза художников Казахстана и молодых художников края.

Они на своих полотнах изобразили исторические и узнаваемые места Уральска.



Также в честь праздника на улице им. Д.Нурпеисовой в 15-й раз прошли ярмарки-выставки производителей продуктов питания «Сапалы онiм-2023» и местных ремесленников «Акжайык – город мастеров».

20 предпринимателей малого и среднего бизнеса выставили хлебные, кондитерские, молочные, мучные и колбасные изделия, минеральную воду, мясо птицы.

Около 30 ремесленников предлагали горожанам и гостям разнообразные бытовые, ювелирные, декоративные, трикотажные и деревянные изделия. Женщины с большим удовольствием мастерят своими руками, шьют одежду. Кусочки кожи и разноцветные нитки превращаются в расписные картины, бумага расцветает прекрасными цветами, а мыло превращается в сказочных персонажей.



– Каждый участник продемонстрировал свою изюминку. Это самый красивый подарок ко Дню любимого города, который могут сделать наши мастерицы, – говорит староста группы ремесленников Зинаида Кожевникова.



Праздничные мероприятия посетили аким области Нариман Турегалиев, аким города Миржан Сатканов и гости праздника.



– Основная цель выставки – развитие национальных ремесел и широкое продвижение их изделий, знакомство с талантливыми мастерами. Казахские ремесла – национальное искусство, которые передаются из поколения в поколение. Из года в год мастеров становится все больше, что говорит о популярности народного промысла в современном обществе, – сказал заместитель акима города Мирболат Нуржанов. Уральцы проявили большой интерес к творчеству земляков.

Празднование продолжилось на площади Первого президента, где прошел концерт с участием казахстанских звезд, а завершилось все праздничным салютом.

Оксана КАТКОВА

Фото автора