— Выдано кредитов на 314 проектов на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. Большая часть заявителей изъявила желание разводить крупный рогатый скот молочного направления. Есть те, кто задумал открыть пекарню, киоск по продаже фастфуда, цех для чистки ковров. Одобрены заявки на приобретение необходимого оборудования для салона красоты, кабинета косметологии, швейного цеха. Сейчас рассматриваются оставшиеся заявки, — сказал председатель правления СПК Aqjaiyq Бакдаулет Ибраимов.Одна из целей проекта — производство продуктов, необходимых для внутреннего рынка. Их уже продают в киоске на проспекте Назарбаева, 203. На полках можно найти мучные изделия, полуфабрикаты, овощи, яйца, бройлеры, клубнику и фарш местного производства.
