В Атырау начали ремонт парков в микрорайонах Балыкши и Алмагуль, сообщает пресс-служба акима города. Подрядчиком выбрано ТОО «Данас и К». Ремонт предусматривает покраску ограждений, замену брусчатки, монтаж современных уличных фонарей, установку детских игровых и воркаут площадок. Также подрядчик установит скамейки и урны для мусора. Полностью завершить работы намерены до конца года.