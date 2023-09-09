Подросток попал в реанимацию после падения с крыши семиэтажного дома

По информации inaktau.kz, ребенок упал в пространство между высотными домами.

В департаменте по чрезвычайным ситуация Мангистау сообщили, что инцидент произошел вечером 8 сентября.

Так, спасатели получили вызов о том, что 17-летний подросток упал в дырку между двух домов и застрял.

По прибытию выяснилось, что мальчик упал с крыши 7-этажного дома и провалился до 1 этажа. Спасатели передали его медикам.

В настоящее время он находится в отделении реанимации, его состояние тяжелое.

Уточняется, что он играл с другими детьми на крыше без присмотра родителей.