Пробные онлайн-уроки для детей из малокомплектных школ региона прошли по основным школьным предметам. В министерстве просвещения рассказали, что лучшие педагоги из 12 учебных заведений региона провели занятия для 36 школ.

Малокомплектные школы подключили к скоростному интернету и оснастили оборудованием. Онлайн проходили уроки математики, физики, химии, биология и английского языка.