В областной филармонии им. Г.Курмангалиева прошел торжественный прием акима города в честь празднования Дня города. На нем уральцам, которые много лет проработали в различных сферах и проявили себя, было присвоено звание «Почетный гражданин города».



В этом году награду из рук акима города Миржана Сатканова получили ветеран труда, железнодорожник Михаил Надточий, предприниматель, меценат, председатель Ассоциации общественного питания ЗКО и Совета деловых женщин ЗКО, директор ТОО «Отау алан» Ляна Турсынова и ветеран, заслуженный педагог образования Аскар Акишев.

Ветеран труда, железнодорожник Михаил Надточий свою трудовую деятельность начал с работы дежурного по станции. После окончания Новосибирского вуза по специальности «инженер эксплуатации железнодорожного транспорта» работал инженером, заместителем начальника, начальником станции Жаксы, Ковыльная, Есиль, Тобол, Кушмурун. С 1977 по 1994 год заместителем начальника Уральского отделения дороги, главным ревизором по безопасности движения поездов.

После ухода на заслуженный отдых ветеран еще 6 лет работал начальником и инженером технического отдела, инженером станции Уральск, мастером производственного обучения. За этот период он организовал доработку основных инструкций на предприятиях и станциях, разработал технологический процесс работы объединенного узла Уральск – Желаево, передал опыт работы молодым кадрам. Кроме того, Михаил Надточий много лет возглавлял ветеранскую организацию отделения дороги, создал музей железнодорожного транспорта при отделении дороги. В настоящее время в музее хранятся сотни экспонатов, фотографий, документов, есть действующие модели паровозов и тепловозов, здесь регулярно проводятся экскурсии.