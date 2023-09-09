В областной филармонии им. Г.Курмангалиева прошел торжественный прием акима города в честь празднования Дня города. На нем уральцам, которые много лет проработали в различных сферах и проявили себя, было присвоено звание «Почетный гражданин города».
В этом году награду из рук акима города Миржана Сатканова получили ветеран труда, железнодорожник Михаил Надточий, предприниматель, меценат, председатель Ассоциации общественного питания ЗКО и Совета деловых женщин ЗКО, директор ТОО «Отау алан» Ляна Турсынова и ветеран, заслуженный педагог образования Аскар Акишев.
Ветеран труда, железнодорожник Михаил Надточий свою трудовую деятельность начал с работы дежурного по станции. После окончания Новосибирского вуза по специальности «инженер эксплуатации железнодорожного транспорта» работал инженером, заместителем начальника, начальником станции Жаксы, Ковыльная, Есиль, Тобол, Кушмурун. С 1977 по 1994 год заместителем начальника Уральского отделения дороги, главным ревизором по безопасности движения поездов.
После ухода на заслуженный отдых ветеран еще 6 лет работал начальником и инженером технического отдела, инженером станции Уральск, мастером производственного обучения. За этот период он организовал доработку основных инструкций на предприятиях и станциях, разработал технологический процесс работы объединенного узла Уральск – Желаево, передал опыт работы молодым кадрам. Кроме того, Михаил Надточий много лет возглавлял ветеранскую организацию отделения дороги, создал музей железнодорожного транспорта при отделении дороги. В настоящее время в музее хранятся сотни экспонатов, фотографий, документов, есть действующие модели паровозов и тепловозов, здесь регулярно проводятся экскурсии.
– Впервые я ощущаю, что работала не зря. А начинала работать с девяти лет с родителями на полях. Все летние, осенние, зимние и весенние каникулы проводила в работе, потому что росла в большой и многодетной семье, без должного достатка. Я приветствую людей труда, и считаю, что только труд закаляет характер, волю, желание жить, помогать людям. Только через труд можно многого добиться, чего-то достичь в этой жизни. Благодарна я своему трудовому коллективу, который меня поддерживает в моей деятельности. Мой трудовой стаж 45 лет, из них первым руководителем тружусь 26 лет. Горжусь, что меня избрали женщины нашего региона своим председателем, – отметила Ляна Турсынова.
А заслуженный педагог с большим опытом работы в системе школьного образования Аскар Акишев на заре независимости работал директором средней школы №20 города Уральска. Внес заметный вклад в развитие и становление одной из старейших и больших школ города. Имел большой авторитет среди преподавателей, воспитанников и выпускников, а также жителей города.
В торжественном мероприятии приняли участие гости из Актобе, Атырау, Азербайджанского города Мингечевир, ветераны, почетные граждане, депутаты.
Оксана КАТКОВА
фото автора