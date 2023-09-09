По словам педагога Елены Дессерт, чтение — это основа становления личности ребёнка и фундамент его дальнейшего образования. Если на начальном этапе обучения с чтением возникают проблемы, скорее всего, они останутся с ребёнком в дальнейшем.
— В век высоких информационных технологий скорочтение — полезный навык, который позволит ребёнку не только получить больше информации за более короткий промежуток времени, но и более глубоко её усваивать. Скорочтение — это способность быстро улавливать суть прочитанного, применяя особые методики. Средняя скорость чтения взрослого человека составляет 200 слов в минуту, в то время как скорочтение позволяет увеличить её до 600 слов в минуту. Что касается детей: ученик-отличник к концу начальной школы должен читать со скоростью 100-130 слов в минуту, хорошист — 90-99 слов в минуту, троечник — 80-90 слов. Сейчас начальных классов исключает измерение скорости чтения учащихся, полагаясь на темперамент ребёнка, его настроение, заинтересованность к данному произведению. Задача для учителя начальной школы — научить ребёнка понимать, анализировать и воспроизводить прочитанное, — говорит Елена Дессерт.
Учитель отметил, что кроме быстроты чтения, этот навык:
развивает память;
улучшает способность концентрировать внимание;
сокращается время выполнения домашнего задания;
развивает мышление ребёнка во всех его видах и формах;
улучшает воображение, дикцию и артикуляцию, концентрацию внимания и усидчивость;
помогает меньше отвлекаться на уроках.
— При обучении скорочтению ребёнок становится более подготовленным к обработке большого количества информации, что понадобится не только в школе, но и во время учебы в вузе, построении карьеры. Успеваемость в школе напрямую зависит от скорости чтения ребёнка. Плохо читающий ребенок — прямой кандидат в троечники, который будет постоянно отставать от класса в освоении учебного материала, — рассказал педагог.
Елена Дессерт говорит, что занятия ментальной арифметикой и скорочтением могут принести пользу ребёнку в обучении быстрому счёту и чтению. Но не стоит ожидать чудес от этих методик. Лучше направлять усилия на всестороннее развитие ребёнка. При этом не торопить его в достижении результата.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!