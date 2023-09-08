По данным «Казгидромета», девятого сентября днём на западе и севере ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +19..+21 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.