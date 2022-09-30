- 1 и 2 октября в 8:00 на рынке «Сарайшык» пройдёт ярмарка товаропроизводителей из Атырау, Курмангазинского и Индерского районов.
- 1 и 2 октября в 10:00 в детско-юношеской спортивной школе №4 пройдет открытое первенство по кикбоксингу среди молодежи.
- 1 октября в 14:00 во Дворце Культуры имени Курмангазы пройдёт концертная программа «Карттарым - асыл казынам».
- 2 октября с 7:00 до 14:00 в эко-парке Infinity Plaza пройдёт марафон.
- 2 октября в 14:00 на площади Исатая-Махамбета пройдёт детская развлекательная программа «Атырау - бакытты балалар мекені».
- 2 октября в 16:00 в казахском драматическом театре имени Махамбета пройдёт концертная программа Soundtrack hits, где прозвучат лучшие треки из кинофильмов.
- 3 октября в 11:00 в библиотеке имени Г.Сланова пройдёт выставка «Мунайлы олке - шырайлы олке Атырау».
- 3 октября в 18:00 в Парке молодёжи пройдёт посвящение в студенты.
- 3 октября в 10:00 в спортивном комплексе «Атырау» пройдёт открытый турнир среди юношей и девушек по дзюдо.
- 4 октября в 18:00 во Дворце культуры им. Курмангазы пройдёт творческий вечер Маржан Ершу.
- 5 октября в 10:00 во Дворце культуры им. Курмангазы пройдёт конкурс по выразительному чтению.
- 6 октября в 15:00 в спортивном комплексе «Атырау» состоится открытие турнира по боксу.
- 7 октября в центре Абая пройдёт творческий вечер Камилы Жапаловой.
- 7 октября в 17:00 во Дворце культуры им. Курмангазы выступят творческие коллективы Индерского района.
- 8 октября в 9:00 на пересечении Исатая и Кулманова пройдёт турнир по велоспорту.
- 8 октября с 8:00 до 13:00 на рынке «Сарайшык» пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.
- 8 октября в 9:00 на побережье реки Урал пройдёт городской турнир по гребле на байдарках и каноэ.
- 8 октября с 10:00 до 12:00 на площади «Бейбарыс» пройдёт ярмарка ремесленников «Атырау - шеберлер каласы».
- 8 октября с 11:00 до 13:00 на площади «Бейбарыс» состоится концерт «Туган калам - Атырау».
- 8 октября с 11:00 до 13:00 на побережье реки Урал пройдёт пленэр художников.
- 8 октября в 11:00в центре Абая состоится турнир по шахматам на кубок акима города.
- 8 октября в 18:00 на площади «Бейбарыс» состоится праздничный концерт для жителей и гостей Атырау «Туган күніңмен, сүйікті калам-Атырау». Здесь же горожане смогут увидеть фейерверк.
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