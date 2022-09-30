1 и 2 октября в 8:00 на рынке «Сарайшык» пройдёт ярмарка товаропроизводителей из Атырау, Курмангазинского и Индерского районов.

1 и 2 октября в 10:00 в детско-юношеской спортивной школе №4 пройдет открытое первенство по кикбоксингу среди молодежи.

1 октября в 14:00 во Дворце Культуры имени Курмангазы пройдёт концертная программа «Карттарым - асыл казынам».

2 октября с 7:00 до 14:00 в эко-парке Infinity Plaza пройдёт марафон.

2 октября в 14:00 на площади Исатая-Махамбета пройдёт детская развлекательная программа «Атырау - бакытты балалар мекені».

2 октября в 16:00 в казахском драматическом театре имени Махамбета пройдёт концертная программа Soundtrack hits, где прозвучат лучшие треки из кинофильмов.

3 октября в 11:00 в библиотеке имени Г.Сланова пройдёт выставка «Мунайлы олке - шырайлы олке Атырау».

3 октября в 18:00 в Парке молодёжи пройдёт посвящение в студенты.

3 октября в 10:00 в спортивном комплексе «Атырау» пройдёт открытый турнир среди юношей и девушек по дзюдо.

4 октября в 18:00 во Дворце культуры им. Курмангазы пройдёт творческий вечер Маржан Ершу.

5 октября в 10:00 во Дворце культуры им. Курмангазы пройдёт конкурс по выразительному чтению.

6 октября в 15:00 в спортивном комплексе «Атырау» состоится открытие турнира по боксу.

7 октября в центре Абая пройдёт творческий вечер Камилы Жапаловой.

7 октября в 17:00 во Дворце культуры им. Курмангазы выступят творческие коллективы Индерского района.

8 октября в 9:00 на пересечении Исатая и Кулманова пройдёт турнир по велоспорту.

8 октября с 8:00 до 13:00 на рынке «Сарайшык» пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.

8 октября в 9:00 на побережье реки Урал пройдёт городской турнир по гребле на байдарках и каноэ.

8 октября с 10:00 до 12:00 на площади «Бейбарыс» пройдёт ярмарка ремесленников «Атырау - шеберлер каласы».

8 октября с 11:00 до 13:00 на площади «Бейбарыс» состоится концерт «Туган калам - Атырау».

8 октября с 11:00 до 13:00 на побережье реки Урал пройдёт пленэр художников.

8 октября в 11:00в центре Абая состоится турнир по шахматам на кубок акима города.

8 октября в 18:00 на площади «Бейбарыс» состоится праздничный концерт для жителей и гостей Атырау «Туган күніңмен, сүйікті калам-Атырау». Здесь же горожане смогут увидеть фейерверк.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С первого по восьмое октября в Атырау будут отмечать День города. Власти решили праздновать его с размахом и запланировали более 20 спортивных и культурных массовых мероприятий.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.