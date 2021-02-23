Главным событием 2020 года стал вирус COVID-19, навсегда изменивший жизнь людей. Для сектора микрокредитования важнейшим событием стало объединение ранее неконтролируемых государством таких финансовых организаций, как ломбарды, кредитные товарищества, онлайн площадки кредитования с МФО. Как пандемия изменила рынок микрокредитования В отличие от других организаций МФО находятся под надзором регулятора с 2016 года, а с 2020 перешло под контроль АРРФР (Агентства по развитию и регулированию финансового рынка). Сегодня все кредитные небанковские организации получили название организаций, реализующих микрофинансовую деятельность и регулируются Агентством. Такой ход повлиял на развитие рынка в Казахстане. Согласно последней статистике, к третьему кварталу 2020 года портфель МФО вырос на рекордные 30%. На конец 3 квартала он составил около 400 млрд тенге. Однако вместе с этим выросла доля просрочек свыше 90 дней. Такие просрочки считаются неблагоприятными. Показатель достиг 6.9% от всего портфеля, хотя ранее составлял на 3% меньше. Как объясняют эксперты, рост задолженностей вызван учетом в статистике кредитов, выдаваемых online-кредиторами, а также ухудшением финансового положения заемщиков из-за коронавируса. ЧП, введенное весной, повлекло за собой спад экономической активности. При этом чистый доход микрокредитных компаний почти не изменился – за 2020 год он составил 18,5 млрд тенге. Таким образом, МФО можно назвать одним из успешных бизнес-секторов, который не так сильно пострадал из-за пандемии, как гостиничное дело, общепит, строительство и др. Как отмечает сервис Crezu, где можно подобрать онлайн кредит, вместе с введением чрезвычайной ситуации в стране наблюдался всплеск микрокредитования. - Заемщики активно брали кредиты, чтобы закрыть долги по другим кредитам (примерно 30% всех ссуд), оформляли перекредитование (28%), брали ссуды на лечение и медикаменты (22%). Все это обусловлено пандемией, - подчеркивают в Crezu. При этом особой популярностью пользовались онлайн площадки для оформления кредитов. Однако онлайн-кредитование отличается от традиционного микрофинансирования. МФО могут поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя ссуды на пополнение оборотных средств, выплаты зарплаты, закрытия кассового разрыва, приобретения сырья и т. д. Онлайн-площадки в основном выдают потребительские кредиты. Как уточняет сервис, сейчас многие МФО уже предоставляют займы онлайн и предпринимателям. - Найти такую микрокредитную организацию предпринимателю можно с помощью короткой анкеты на Crezu, - отмечают в компании. Согласно статистике за 2020 год, традиционные МФО понесли больше убытков нежели онлайн-площадки, предоставляющие микрозаймы для физических и юридических лиц через интернет. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.