Как покупка пиджака обернулась для магазина штрафом и проверкой в Уральске

Всё началось в январе 2026 года. Покупатель из другого города заказал в магазине Уральска пиджак за 65 000 тенге. Дома, присмотревшись, он заметил серьезный брак - ткань на пиджаке выгорела. Покупатель сразу написал в Instagram магазина с просьбой вернуть деньги. Об этом сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

Дальше началась цепочка странных решений со стороны продавца.

- Сотрудник магазина брак признал, но вместо возврата посоветовал почистить вещь. Покупатель оплатил химчистку сам, но это, разумеется, не помогло. Тогда клиенту велели отправить пиджак обратно почтой в Уральск. Эту доставку покупатель снова оплатил из своего кармана. Магазин забрал посылку еще 18 февраля, но деньги возвращать не спешил. Покупатель отправил официальную письменную претензию руководству - её просто проигнорировали, - пояснили в ведомстве.

Потеряв терпение, в апреле пострадавший клиент обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей. Специалисты ведомства проверили магазин и выдали предписание. На предпринимателя завели сразу два административных дела и выписали штрафы, которые ему пришлось оплатить. В итоге магазину пришлось вернуть покупателю не только 65 000 тенге за сам пиджак, но и полностью компенсировать его расходы на химчистку и почтовые переводы.