По данным министерства сельского хозяйства РК в паводках погибли более восьми тысяч голов скота. Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий уже разработал алгоритм выплат компенсаций.

Официальный представитель Минсельхоза Олжас Тлебалдин рассказала, что для установки владельцев скота и определения ущерба в регионах созданы комиссии.

— Владельцам сельхозживотных, погибших в результате паводков, необходимо обратиться с заявлением в местную комиссию. Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссий. Размер компенсации будут определять на основе рыночной стоимости животных, в зависимости от их вида, пола и возраста. Опираться члены комиссии должны на официальные данные Бюро национальной статистики, — рассказал Тлебадин.

Представитель минсельхоза указал в статистике, что во время паводка погибло около 6000 голов мелкого рогатого скота, 1500 голов крупного рогатого скота и 514 лошадей. Согласно информации ведомства, уже утилизировано 4100 погибших животных. При этом число спасенных животных в 10 раз больше. Более 88 тысяч животных отогнаны в безопасные места. Но учитывая, что паводки еще не закончились, число может сравняться.

Также пресс-центр правительства РК представил алгоритм возмещения ущерба, причинённого пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера:

В течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС нужно написать в акимат заявление о возмещении материального ущерба. Если вы не можете лично обратиться в местный исполнительный орган, то это за вас могут сделать родственники или иные лица на основании доверенности. К заявлению прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего, перечень утраченного и/или испорченного имущества, пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС.

Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.

Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган (акимат) документов.

Местный исполнительный орган (акимат) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку (должен быть доступ к имуществу заявителя) размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.

После вынесения заключения оценщиком в течение трех рабочих дней местным исполнительным органом (акимат) принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.

Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения. Для полноценной и качественной оценки имущества, работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды с домов и придворовых территорий.

Местным исполнительным органам поручено продлить сроки приема заявлений в случае необходимости.