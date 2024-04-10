За первый квартал этого года сотрудники департамента полиции на транспорте за переход железнодорожных путей в неустановленных местах выявили и привлекли к административной ответственности 11 417 человек. За три месяца этого года машинистам приходилось 517 раз экстренно тормозить поезда. По стране под колеса поездов попали 24 казахстанцев, из них 13 со смертельным исходом, 11 человек травмированы.

Так, два человека едва не угодили под колеса поезда за прошлые сутки. Данные факты зафиксированы в Актюбинской и Туркестанской областях. К счастью, во всех случаях машинистам удалось остановить железнодорожный состав и избежать трагедии. По вышеуказанным фактам оба правонарушителя привлечены к административной ответственности.

Транспортная полиция предупреждает граждан о необходимости быть внимательным на железной дороге. Переходить железнодорожные пути только в специально оборудованных местах.