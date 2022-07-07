На сегодня мало кого удивишь словом кулер. Благодаря простоте в использовании и обслуживании этого оборудования, оно занимает одно из почётных мест в жилых домах и офисах. Существует множество моделей кулеров с разнообразными функциями. Выбирая технику, обратите внимание на то, сколько человек будет пользоваться ей. Если его предназначением будет обслуживание небольшой семьи, то вам хватит и настольного кулера. Но если предстоит поставить его в офисе, где много людей ― выбирайте напольный. В среднем такой кулер может нагреть четыре литра воды в час, а охладить ― два.1. Найдите кулеру идеальное место. Поверхность должна быть горизонтальная, ровная и твёрдая. Рядом с кулером не должно быть источников тепла, на него не должны попадать солнечные лучи. Кулер должен располагаться от стены на расстоянии 5-10 сантиметров. 2.Кулер включается в сеть только после заполнения его водой. Это правило для всех кулеров – и новых, и старых. Если вы включите нагрев воды на пустой бак, то у вас сразу же сгорит предохранитель, в лучшем случае - отключится термовыключатель. Для того, чтобы исправить эти неполадки, вам необходима помощь сервисного центра. Этот ремонт не будет рассматриваться как гарантийный, так как нарушены основные правила эксплуатации. 3. Для того чтобы установить на кулер бутыль с водой, снимите с горлышка защитную пленку, переверните бутыль и установите на специальный штырь, который прокалывает клапан бутыли.4. Откройте по очереди краны и дождитесь, пока из них ровной струёй потечёт вода. Обратите внимание, чтобы в воде не было пузырьков воздуха. Если в баках образовалась воздушная пробка и вода не течёт из кранов – покачайте или слегка похлопайте кулер по стенкам корпуса. Главное не переусердствовать с усилиями – лучше не бить кулер. 5. Когда вы дождались ровного тока воды из всех кранов – можете включать нагрев и охлаждение, а также регулировать температуру на электронном дисплее (если вы выбрали кулер с такой функцией). 6. Исправный кулер нагревает воду уже через 5-7 минут, а охлаждает – через 40-60 минут. В моделях с компрессором процесс охлаждения идёт быстрее. 7. И помните, что кулер периодически требует профилактики, то есть санитарной обработки. Если вы будете за ним следить, он прослужит вам долго.

Санитарная обработка диспенсера – это комплекс работ, который проводится специалистами по устранению отложений на внутренних деталях диспенсера (патрубки, емкости горячей и холодной воды), что позволяет значительно увеличить срок работу диспенсера и избежать пищевых отравлений. Рекомендованный период проведения санитарной обработки – один раз в 3-6 месяцев.

Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.