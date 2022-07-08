Для многих людей утро начинается с бодрящей чашечки кофе, а для кого-то ароматный напиток становится поддержкой и в течение всего дня. Он позволяет скоротать в уютной атмосфере деловой обед или романтический ужин, подчеркнуть вкус некоторых основных блюд и десертов. Кроме того, он обладает способностью приводить организм в тонус, но здесь важен грамотный баланс, без злоупотребления.
При этом всеми этими качествами обладает натуральный кофе, варить который умеет далеко не каждый человек. К тому же, не всегда на приготовление хватает времени, ведь простоять с туркой у плиты требуется не одну минуту, а гораздо дольше. И здесь на выручку приходит специализированное оборудование, позволяющее сокращать процесс получения напитка из натуральных ингредиентов до нескольких секунд.
Особенно привлекательны в этом отношении капсульные кофемашины от DeLonghi, которые работают с уже тщательно подготовленной базой, к которой могут быть добавлены вода или молоко. В небольшие контейнеры заключены уже обжаренные и измельченные зерна лучших сортов. Оболочка выполнена из алюминия, который даже при длительном хранении не оказывает на содержимое никакого негативного воздействия. Сама же капсула за счет тонких стенок легко разрывается именно в процессе готовки, позволяя извлечь из нее весь состав.
В таком оборудовании применяются современные технологии для ускорения и одновременного улучшения процесса варки. Так, капсульная кофемашина Nespresso снабжена системами инфузии и экстракции, благодаря которым происходит контроль всех составляющих приготовления. Внутри устройства имеется насос высокого давления, буквально выпаривающий при высокой температуре из капсулы все необходимые для отличного напитка элементы. При этом от пользователя требуется лишь нажатие одной кнопки. Также для приготовления отдельных видов кофе следует выбрать подходящую программу. Например, за счет системы IFD возможно получение идеальных по качеству макиато или латте: здесь на собственное усмотрение можно выбрать плотность нежной пены.
Такие машины привлекательны ещё и тем, что не требуют особого ухода. На выручку приходит встроенная система автоматической очистки, причём, этот момент работает в отношении не только капсул, но и добавляемого к ним молока.
Приятным бонусом становится наличие некоторых элементов безопасности. Например, после простоя в определенное количество минут оборудование самостоятельно отключается, а о необходимости пополнения резервуара с водой напоминает специальный индикатор.
Новости Компаний
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!