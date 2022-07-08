Приём заявок на получение земельных участков начнётся 11 июля и продлится до второго сентября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По данным городского акимата, в очереди на получение земельного участка состоят более 109 тысяч человек. В 2017 году в селе Круглоозёрное в государственную собственность вернули 165 гектаров земли, составили план детальной планировки и провели инфраструктуру.
С 11 июля эти участки будут распределять между очередниками по адресу Курмангазы, 173А (здание центра занятости населения - прим. автора).
Всего заветные сотки получат 900 уральцев, которые встали в очередь в 2002, 2003 и в первых двух кварталах 2004 года. Список очередников размещён на официальном сайте акимата
. Приём заявок продлится до второго сентября.
– Участки будут предоставляться на правах аренды на три года. В течение этого времени землепользователи должны освоить участки по назначению, а именно использовать для строительства ИЖС, хотя бы залить фундамент. В противном случае, согласно Закону, участки будут возвращены в государственную собственность, а позже предоставлены другим очередникам. После этого земли будут предоставлены в собственность, площадь предоставляемого участка составляет от 8 до 10 соток. График очередников уже составлен, в день мы будем принимать по 20 человек. Дополнительную информацию вы можете получить по номеру 51-31-11, - рассказал заместитель руководителя отдела земельных отношений Мирас Мухитов.
Заместитель акима города Асхат Кульбаев отметил, что услуга предоставления земельных участков занимает 46 дней. Первый этап в 28 дней - это подготовка акта выбора, власти будут проверять личность заявителя, второй этап - сдача документов в ЦОН, изготовление земельного кадастрового плана и иная документация и вынесение постановления о предоставление земельного участка.
– Сразу говорим, что участки будут неделимые, так как к ним подведены инженерные коммуникации и деление участков приведёт к тому, что мощности инфраструктуры не хватит всем. Кроме этого у нас разработаны эскизные проекты домов разного типа и размера, которые будут основой для согласования эскизного проекта. Сам ПДП находится на видном месте на фронте республиканской трассы Уральск - Атырау, и мы ы не хотели допустить строительство любого неприглядного жилья на этой территории. Естественно дома могут отличаться друг от друга, но цветовая кодировка, материал, кровля, фасад будут сочетаться. Внутриквартальные дороги пока делать не будем, так как будет вестись строительство и смысла делать дороги нет. Тем более есть населённые пункты, где люди давно построились и ждут дороги, - рассказал Асхат Кульбаев.
Стоит отметить, что изначально речь шла о 1 140 участках, однако сейчас количество составляет 900. Замакима объяснил это тем, что часть земель изъять не удалось. Причина - по этим границам проходит правительственная связь и это затрудняет проводку инженерных коммуникаций.
Необходимо отметить, что земельные участки по наследству не передаются. Если очередник по каким-либо причинам не дожил до сегодняшнего дня, то его участок перейдёт следующему по списку. Кстати, после инвентаризации выявлено 1 027 умерших человек, которых сняли с очереди.
