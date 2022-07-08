Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела очередную встречу с представителями Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Рабочая группа при министерстве обсудила предложение активистов. Для казахстанцев, которые не имеют трудового стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат. При этом действующее законодательство предоставляет право раннего выхода на пенсию. При достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ по достижении 55 лет для мужчин и 52,5 лет для женщин, казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста). Работающие во вредных условиях могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет. Дуйсенова рассказала активистам о новых предлагаемых подходах совершенствования пенсионного обеспечения граждан.
- Во-первых, мы выступили с инициативой изменения параметров при назначении базовой и солидарной пенсий. Сейчас наши предложения рассматриваются в других заинтересованных государственных органах, если они будут поддержаны – это позволит увеличить размеры пенсионных выплат из бюджета уже со следующего года... Во-вторых, мы пересматриваем механизмы проекта «Серебряный возраст», чтобы обеспечить наибольшую занятость женщин предпенсионного возраста. В частности, планируем увеличить срок участия в проекте до трёх лет и предусматриваем специальные направления для трудоустройства женщин, с частичным субсидированием их заработной платы за счёт бюджетных средств. Это позволит им до выхода на пенсию максимально активно участвовать в накопительной пенсионной системе, – сказала министр.
Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин.