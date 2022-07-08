250 тенге за килограмм: «сахарные» мошенники обманули уральцев
Полиция ведёт расследование, передаёт телеканал «Астана».
Мошенники активировались на фоне дефицита продукта в сезон заготовок на зиму. Если на рынках 25-килограммовый мешок сахар продают за 16 тысяч тенге (640 тенге за килограмм), то мошенники предлагаю килограмм сладкого продукта по 250-300 тенге. «Продавцы» принимают звонки только через Whatsapp.
- Продаём только 250 килограммов, у нас оптовая продажа. Мы находимся в Шымкенте. По цене выйдет 87 500 тенге. Цена за килограмм 350 тенге. Сообщите, на кого оформить груз, ваше фамилия, имя, отчество. И точный адрес - куда вам доставить, - рассказывают мошенники об условиях сделки.
Более того, они даже заключают договоры, представляют документы, высылают фото продукта, но сахар до клиентов так и не доходит.
Стражи порядка сейчас расследуют два подобных факта. Но выявить «сахарных» аферистов непросто - они тщательно скрываются или вовсе находятся в другой стране.
- Беседуют с клиентами и сообщают, что вам необходимо отправить такую- то сумму, примерно 30 тысяч тенге, и мы отправим на ваш адрес пять мешков сахара. «Вам просто нужно отправить деньги, без этого я не отправляю». После чего наши жители отправляют деньги, а мошенники блокируют, - рассказывает оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП ЗКО Ильяс Муканов.
Резкое подорожание сахара в ЗКО произошло вначале марта. Тогда цена на сахарный песок взлетела с 320 тенге до 420 тенге. Позже продукт стали продавать и вовсе по 800 тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!