Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят своё влияние на большей части страны. Погода на 7 июля Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +13..+15. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +24..+26 градусов. Ночью похолодает до +12..+17 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.