Всего на территории города в трёх местах можно забивать жертвенных животных, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Места для жертвоприношения определили в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Девятого июля мусульмане всего мира празднуют первый день священного праздника Курбан айт. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В течение трёх дней после намаза Курбан айт каждому мусульманину необходимо совершить жертвоприношение. Можно использовать верблюдов, коров (быков), баранов или коз (другие животные не годятся). Праздничный намаз мусульмане ЗКО совершат в 6:30. Главный имам ЗКО Бакытжан Сабралиев отметил, что мясо жертвенного животного можно разделить на три части - одну часть оставить своей семье, второй угостить соседей и родственников, третью часть необходимо раздать нуждающимся. Это можно сделать самостоятельно либо принести в мечеть, сотрудники которой разделят мясо между нуждающимися. Между тем, в Уральске определили три места, где можно провести ритуал жертвоприношения - это на территории рынка «Ел-Ырысы», ТОО «Батыс адал ет» и в цеху ТОО «Кублей». Там будут работать мясники, которые прошли предварительное обучение.
– Мы попросили мясников не завышать цены на свои услуги. Они будут одеты в специальную форму, за людей без формы мы ответственность не несём. Жертвенных животных также можно забивать во дворах частных домов, - рассказал Бакытжан Сабралиев.
К слову, восьмого июля - день Арафа, в этот день мусульманам рекомендуется поститься. Курбан-айт — один из двух самых больших праздников в исламе. Он не имеет фиксированной даты. По лунному мусульманскому календарю торжество наступает на десятый день месяца зуль-хиджа, через 70 дней после окончания Оразы. По этим причинам дни праздника каждый год сдвигаются. Точную дату праздника в Казахстане в соответствии с общепринятым календарем называет Духовное управление мусульман (ДУМК). В этом году праздник начнется 9 июля. По вековой традиции праздник в разных странах продолжается от трех дней до двух недель. Сайт muftyat.kz информирует, что в Казахстане Курбан-айт длится 4 дня. По календарю праздников в Казахстане первый день Курбан-айта считается праздничным выходным днем без переноса. В этом году 9 июля пришлось на субботу. Для тех, кто работает по графику 6-дневной рабочей недели, этот день — дополнительный выходной.