– Мы попросили мясников не завышать цены на свои услуги. Они будут одеты в специальную форму, за людей без формы мы ответственность не несём. Жертвенных животных также можно забивать во дворах частных домов, - рассказал Бакытжан Сабралиев.К слову, восьмого июля - день Арафа, в этот день мусульманам рекомендуется поститься. Курбан-айт — один из двух самых больших праздников в исламе. Он не имеет фиксированной даты. По лунному мусульманскому календарю торжество наступает на десятый день месяца зуль-хиджа, через 70 дней после окончания Оразы. По этим причинам дни праздника каждый год сдвигаются. Точную дату праздника в Казахстане в соответствии с общепринятым календарем называет Духовное управление мусульман (ДУМК). В этом году праздник начнется 9 июля. По вековой традиции праздник в разных странах продолжается от трех дней до двух недель. Сайт muftyat.kz информирует, что в Казахстане Курбан-айт длится 4 дня. По календарю праздников в Казахстане первый день Курбан-айта считается праздничным выходным днем без переноса. В этом году 9 июля пришлось на субботу. Для тех, кто работает по графику 6-дневной рабочей недели, этот день — дополнительный выходной. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
