Трагедия произошла 6 июля, передает портал «Мой ГОРОД». Пьяного проводника сняли с поезда «Алматы - Костанай» Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, несовершеннолетний погиб на перегоне "Акжайык-Тендык".
- Линейным отделом полиции на станции Атырау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
