Двоих работников ударило током 28 июня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Двое работников ТОО «ЗапКазРЭК» попали в реанимацию после удара током в Уральске Случай произошёл по улице Монкеулы. Тогда на место выехали сотрудники ТОО «ЗапКазРЭК» для устранения аварии, где мужчин ударило током. Обоих доставили в реанимацию Областной многопрофильной больницы с ожогами тяжелой степени. На следующий день стало известно, что одного пациента перевели в палату. Сегодня, седьмого июля, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что оба мужчин по-прежнему находятся в больнице. Один пострадавший в палате, второй до сих пор в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Врачи делают всё возможное. По данному случаю создана комиссия, ведётся следствие.