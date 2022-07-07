- 50-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Avensis, за рулём которого находился 53-летний мужчина. В результате аварии водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте. 34-летнюю пассажирку Toyota доставили в городскую многопрофильную больницу, - пояснили в ведомстве.

девочка 2011 года рождения, у неё закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга;

мальчик 2012 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней трети предплечья;

женщина 1988 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом рёбер;

женщина 1975 года рождения - ушибленная рана нижней трети голени;

мужчина 1972 года рождения - закрытый перелом нижней трети голени;

мужчина 1969 года рождения - ушиб грудной клетки.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, шестого июля в 19:00 возле остановки 3-ая дачная на трассе Самара - Шымкент произошло смертельное ДТП.Ведется досудебное расследование. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в ДТП пострадали шесть человек и назвали предварительные диагнозы: