Авария произошла шестого июля недалеко от остановки 3-ая дачная, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, шестого июля в 19:00 возле остановки 3-ая дачная на трассе Самара - Шымкент произошло смертельное ДТП.
- 50-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Avensis, за рулём которого находился 53-летний мужчина. В результате аварии водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте. 34-летнюю пассажирку Toyota доставили в городскую многопрофильную больницу, - пояснили в ведомстве.
Ведется досудебное расследование.
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в ДТП пострадали шесть человек и назвали предварительные диагнозы:
девочка 2011 года рождения, у неё закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга;
мальчик 2012 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней трети предплечья;
женщина 1988 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом рёбер;
женщина 1975 года рождения - ушибленная рана нижней трети голени;
мужчина 1972 года рождения - закрытый перелом нижней трети голени;
мужчина 1969 года рождения - ушиб грудной клетки.
