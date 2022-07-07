Восстановление здания акимата Алматы планируют завершить весной следующего года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Алматы приходит в себя после погромов. Фото В ходе брифинга в СЦК аким Алматы сообщил, что до восьмого июля ему должны представить заключение по проектно-сметной документации проекта восстановления здания акимата.
- Мы будем его восстанавливать. Мы создали впервые консорциум из пяти алматинских компаний, которые будут заниматься ремонтом. Я считаю, здание сносить не надо. Мы планировали, что работы завершатся до конца года, но проектные решения были нелёгкие, связанные не с самими тремя корпусами, а купольными залом, где выгорел металл. КазНИСА находили решение, как облегчить крышу и сделать её более лёгкой, - пояснил Ерболат Досаев.
Работы должны завершить до Наурыза 2023 года. Что касается резиденции президента, на месте здания, как и говорилось ранее, расположится парк, объединённый с парковой зоной вокруг акимата.