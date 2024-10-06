Сегодня в Казахстане проходит референдум по вопросу строительства АЭС. Участки открылись в 7:00. Всего в ЗКО насчитывается 496 участков для голосования, а в Уральске 130.

Сегодня в Казахстане проходит референдум по вопросу строительства АЭС. Участки открылись в 7:00. Всего в ЗКО насчитывается 496 участков для голосования, а в Уральске 130.

Территориальная избирательная комиссия отмечает активную явку избирателей. Людей действительно на участках немало.

- Пришел проголосовать. Ни одни выборы не пропустил, ни один референдум не пропустил, - смеется пенсионер из Уральска.

Мужчина по имени Аскер рассказал, что пришел голосовать потому что "достали звонки".

- Пару дней назад мне позвонили аж 4 раза с уточнением приду ли я голосовать. Это что за новая услуга такая? В общем, раз пообещал, сегодня пришел голосовать, - рассказал Аскер.

Впрочем, не все такие активные.

- Не ходила я на этот референдум. Мне кажется от моего голоса мало что зависит, а вот дел у меня много, пока тепла погода стоит, столько всего нужно переделать, - говорит пенсионерка Гуля-апа.

Между тем, согласно данным Центральной избирательной комиссии, по данным на 12:00 явка избирателей в Казахстане составила 39,23%, то есть проголосовали уже более 4,8 млн казахстанцев. Лидером является Шымкент с явкой 46,89%, а самая низкая явка зафиксирована в Алматы - 11,88%.

В ЗКО на 12:00 явка избирателей составила 36,67%.