интенсивный красный цвет,

желтоватые или коричневые волокна и мякоть у корочки,

гладкий «отполированный» срез.

раскрошить мякоть арбуза в стакан с холодной водой;

если арбуз хороший, то вода просто помутнеет;

если вода окрасится в розовый или красный цвет – арбуз выращен с помощью химии.

— Кроме того, покупая арбуз, многие делают это по принципу «на разрез». А зря! Во-первых, арбузы растут на земле, а транспортируются далеко не в стерильных условиях. Во-вторых, грязные руки сборщиков, грузчиков и продавцов, грязный нож. В-третьих, нахождение плодов на открытом воздухе, возможно под прямыми солнечными лучами. А вытекший сок из повреждённых арбузов – благоприятная среда для активного размножения микроорганизмов. Плюс – тёплое время года и хранение надрезанного арбуза без холода. Как итог – перспектива подхватить кишечную инфекцию, вплоть до дизентерии, — предупреждает Гаухар Каткенова.

не приобретать арбузы и дыни в неустановленных местах торговли – на газонах, обочинах дорог, в арках зданий, на остановках, во дворах домов, на прилегающей к рынкам территории;

не покупать надрезанные арбузы и дыни, не приобретать их дольками;

перед употреблением арбузы и дыни надо тщательно вымыть проточной водой;

разрезанный арбуз или дыню необходимо есть сразу или хранить в холодильнике не более суток.

Заместитель главы департамента санэпидконтроля Алматы Гаухар Каткенова напомнила, что при выращивании тепличных арбузов используют больше минеральных удобрений. Это может вызвать отравление нитратами. Особенно опасны бахчевые с высоким содержанием нитратов для детей до года и кормящих матерей.Ещё один фактор, способный вызвать отравление – неправильное хранение бахчевых культур: когда арбузы и дыни лежат неделями под прямыми солнечными лучами. Даже небольшое количество нитратов в них активно вступает в реакцию с глюкозой. В результате образуются очень токсичные вещества, способные вызвать тяжёлое отравление.Первыебахчевыми могут появиться уже через несколько часов. Это схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, диарея, повышенная температура, возможна головная боль, судороги, ломота в суставах, аллергическая реакция кожи. В любом случае необходимо срочно вызвать врача!