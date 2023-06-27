— Врачи смогли вывести ребёнка из травматического шока и стабилизировать его состояние. В связи с выраженной непрекращающейся болью в области живота принято решение о выполнении диагностической лапароскопической операции. Угрозы жизни теперь нет. Ребёнок с улучшением выписан домой, — рассказали в пресс-службе больницы.

Мальчик выпал с балкона на третьем этаже. Четырёхлетний ребёнок, находясь дома один, забрался на стул и выглядывал на улицу. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в детскую клиническую больницу №2.Врачи вновь призывают родителей быть бдительными и не оставлять без присмотра маленьких детей.