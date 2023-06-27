на улицах Чайкина, Митина, Рубенштейна, Елибекова,

проспекте Достык, №308,

в микрорайонах Самал-1 и Самал-2,

ЖК «Достык Резидентс».

В «Алматы Су» предупредили о временном отключении холодной воды. 30 июня с 9:00 до 18:00 её не будет в домах и зданиях в квадрате улиц Аль-Фараби – Казыбаева – Ганди – Назарбаева, а также в жилых комплексах «Жеруйык», «Нурлы Тан». В это время ожидается понижение давления воды и сбои в подаче:Первого июля с 9:00 до 20:00 от холодной воды временно отключат частные жилые дома, расположенные в микрорайоне Жас Канат, западнее улицы Баймагамбетова.