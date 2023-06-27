По Казахстану ожидается град, шквал и усиление ветра. Практически по всей республике сохраняется прохладная погода.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +24..+26 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +28..+31 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.