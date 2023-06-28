В Актау вынесли приговор отцу, убившему своих детей

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесли приговор отцу, убившему троих своих детей.

— Подсудимый, вооружившись топором и кухонным ножом, придя домой, умышленно, с особой жестокостью убил своих троих малолетних детей. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела, — сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Его приговорили к пожизненному заключению.

Трагедия произошла в марте этого года. В квартире дома в 27-м микрорайоне Актау нашли тела троих детей 2011, 2014 и 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в их убийстве задержали 36-летнего отца детей.