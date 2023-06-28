Наурызбай кажы Таганулы поздравил казахстанцев с наступлением великого праздника. Он отметил, что Курбан айт подразумевает собой проявление истинных намерений и любовь ко Всевышнему. В этом заключается глубокий воспитательный смысл и значимость праздника.

— В народе говорят: «Приобретайте не имущество, а благословение». Одним из благородных действий, которон нужно совершать во время Курбан-айт, является получение благодарности и благословения от старших, и людей, которые нуждались в помощи. Вот почему мусульманин с искренними намерениями совершает жертвоприношение в святой день, раздаёт мясо жертвы нуждающимся, инвалидам и сиротам, многодетным семьям, старается получить от них благодарности, — сказал Верховный муфтий.

Он призвал предпринимателей страны предлагать оптимальные цены на скот и делать скидки на продукты питания. А также призвал всех совершать больше благих дел в Курбан-айт и проявить активность в благотворительной акции «Раббың үшін құрбан шал».

— Сегодня мусульмане со всего мира совершают хадж в городе Мекка. Мы желаем, чтобы пожелания и молитвы наших 4000 соотечественников, несущих свой долг, были приняты и они благополучно вернулись в страну. Да благословит Аллах нашу страну и землю и примет наши жертвы, пожертвования и все добрые дела, угодные Аллаху, которые мы совершили в дни Курбан-айта. Аминь, — заключил Наурызбай кажы Таганулы.

https://youtu.be/Mlxl59jDttI