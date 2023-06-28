В управлении городской мобильности Алматы предупредили о временном ограничении движения из-за укладки дорожного покрытия. С первого по третье с 22:00 до 6:00 будет полностью ограничено движениеот Достык до Назарбаева. Движение на этом участке в западном направлении организуют по южной стороне Абая. Также будет ограничено движение транспортаот Курмангазы до Абая. С 28 по 30 июня с 22:00 до 6:00 полностью перекроютна пересечении с улицей Розыбакиева. Движение в северном и восточном направлениях будет обеспечено по улицам Кожабекова, Навои и Гагарина.​