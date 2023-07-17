Более 100 детей с ожогами поступили в больницы ЗКО с начала года

Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, за пять месяцев этого года с ожогами в медицинские организации обратились 95 взрослых и 120 детей.

— Маленькие пациенты в основном обращались обожжённые кипятком и бульоном. Взрослые — пламенем, раскалённым подсолнечным маслом, жирным бульоном, химическими веществами (перцовый баллончик, антифриз, каустическая сода, йод, антижир) кипятком, паром кипящей воды, металлом, — пояснили в ведомстве.

В области зарегистрировано три смертельных случая ожога. Один — раскалённым металлом, два случая — пламенем.

В облздраве разъяснили, что ожоги бывают термические, химические, электро и солнечные. Самые опасные – это ожоги пламенем, электроожоги, раскалённым металлом. Как правило, они глубокие и характеризуются большой площадью поражения.

В управлении дали советы, что нужно сделать при электроожогах и ожогах кипятком до приезда скорой помощи.

— Если ребёнка или взрослого ударило током, первые действия — это обесточить провод, перерубить его инструментом с сухой деревянной ручкой или перекусить каждую фазу отдельно при помощи кусачек с изолированными ручками. Иными словами, обесточить линию. После наложить пациенту асептическую повязку. Если ребёнок или взрослый обварился кипятком, необходимо место ожога поставить под струю холодной воды или наложить намоченную холодной водой повязку, — пояснили в ведомстве.

При ожогах ни в коем случае нельзя смазывать поражённые участки кожи или слизистой зубной пастой, яйцом, жирами, содой.