Новорождённого весом 850 граммов выходили врачи Алматинской многопрофильной клинической больницы. Женщина поступила в родильное отделение на 27-й неделе беременности. У неё отошли воды и начались преждевременные схватки. Малыш родился с экстремально низкой массой тела и первые несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После он провёл в этой больнице ещё два месяца. За это время вес ребёнка достиг 1 600 граммов. О возвращении домой говорить пока рано, малыша и маму перевели в детскую клиническую больницу. К слову, в Алматинской многопрофильной клинической больнице родилось 1 313 детей, 236 из них считаются недоношенными.