Но анонсирование изменений в тарифах обратили внимание республиканские СМИ.

Оператор Tele2 сообщил, что вынужден изменить цены на тарифные планы в связи с ростом затрат на инфраструктуру, запуском и развитием новых технологий, нарушением глобальных логистических цепочек, инфляцией, повышением стоимости электроэнергии, высокой стоимостью частот для внедрения новой технологии и другими обстоятельствами. Аналогичный текст опубликован на сайте Altel.

Activ предупредил о росте стоимости трёх тарифов. Они станут на дороже на тысячу тенге.

Beeline анонсировал изменение стоимости пакета на пяти тарифных планах с 15 августа.

«Казахтелеком» так же сообщил о повышении нескольких архивных тарифов с первого августа.

Несколько дней назад министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин , что Казахстан в ТОП-20 стран в мире по дешевизне связи, при этом рост потребления трафика в стране велик.

Согласно рейтингу, опубликованному в этом году, в 2022 году гигабайт мобильного интернета в Казахстане стоил 0,37 долларов. Для сравнения, в США — 5,26 долларов. Только аналитики при этом забывают указать, что минимальная заработная плата в Казахстане в 2022 году составляла 42 500 тенге — 95 долларов, а в США — 1 160 долларов.