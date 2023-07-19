В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что сотрудники управления образования и члены Общественного совета проверили работу всех лагерей. Там в течение лета должны отдохнуть около трёх тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей, 100 сирот и дети с особыми образовательными потребностями. После осмотра условий в лагере «Тау самалы» (ТОО «Айсулу и Т») принято решение о недопущении туда детей. Управление направило уведомление о расторжении договора «ввиду некачественного выполнения обозначенных в договоре обязательств». Напомним, лагеря решили проверить после скандала в одном из них. Видео с детским лагерем в сауне появилось в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам. Позже в ведомстве добавили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг. Прокуратура начала расследование по двум статьям уголовного кодекса.