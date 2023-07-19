По состоянию на первое июля, численность пенсионеров составляет 2,3 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.

Средний размер совокупной пенсии на первое июля составил 120 641 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 805 тенге, базовой пенсии – 37 836 тенге. В июне средний размер совокупной пенсии составлял 120 743, то есть за месяц этот показатель упал на 102 тенге.

Напомним, с первого января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 миллионов получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 триллионов тенге.